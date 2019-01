Fenomén Ľuboša Blahu na Facebooku

06.01.2019 | Gabriel Tóth

Ľuboš Blaha posledných pár mesiacov dobýja slovenský Facebook. Ako si všimol v poslednom blogu Jakub Goda, od leta dominuje v počte interakcií na svojom profile spomedzi všetkých slovenských politikov, predbehol dokonca aj dlhodobo populárneho Andreja Kisku. Spolu s jeho úspechom sa však vynorila aj otázka, či mu k nemu výrazne nepomáhajú aj falošné profily a ich aktivita.

Keďže skontrolovať každého jedného fanúšika, ktorý mu dal like, nie je možné, pozreli sme sa na tento problém z opačnej strany. Stiahli sme profily všetkých ľudí, ktorí mu v novembri (28.10-28.11) dali akúkoľvek reakciu (like, srdiečko, atď) pod príspevkom na jeho fanpage. Aby sme mali výsledky s čím porovnať, spravili sme to isté aj s fanpage Róberta Mistríka a Štefana Harabina. Dostali sme sa tak k zaujímavým číslam, na základe ktorých je možné prísť k niekoľkým záverom.

1. Blahovo publikum je výrazne menšie oproti počtu reakcií

Za mesiac mal Ľuboš Blaha pod svojimi príspevkami celkovo 98,933 reakcií, výrazne viac ako Mistrík (18,318) a Harabin (17,927). Ak sa však pozrieme na publikum, teda unikátny počet ľudí, ktorí mu dali aspoň jednu reakciu, ide len o niečo viac ako 14-tisíc profilov. V tomto porovnaní už tak výrazne nad Mistríkom a Harabinom nevyčnieva, keďže ich publikom v novembri tvorilo 7,424, resp. 5940 ľudí.

Znamená to, že kým v priemere každý z Blahových fanúšikov dal like (alebo srdiečko, haha a pod.) až 7 statusom, Harabinov fanúšik podporil len 3 príspevky a Mistríkov v priemere 2 a pol. Toto číslo je samozrejme ovplyvnené aj nerovnakým počtom príspevkom v novembri, ale tak či tak ide o výrazný rozdiel v aktivite fanúšikov.

2. Veľkú časť podpory má od malej skupiny výrazne angažovaných fanúšikov

Ak sa pozrieme na zloženie počtu interakcií, aj na základe čísiel vyššie je zrejmé, že veľkú časť Blahových interakcií robí malá, ale veľmi angažovaná skupina fanúšikov. Približne 1200 profilov reagovalo na viac ako polovicu zo všetkých statusov, čo znamená 38,906 reakcií. Celkovo teda takmer 40 percent všetkých Blahových reakcií vytvorila skupina skalných, ktorá tvorí menej ako 9% jeho publika.

Ak hranicu posunieme na fanúšikov, ktorí dali reakciu pod viac ako tri štvrtiny zo všetkých statusov, ide o 413 ľudí a 16 438 reakcií. Teda menej ako 3 percentá z celého publika zanechalo až 17 percent z novembrových reakcií.

3. Časť z lajkujúcich je podozrivých

Najpozoruhodnejšie sú čísla fanúšikov, ktorí lajkujú všetky alebo takmer všetky Blahove statusy. Aj keď za mesiac publikoval až 47 príspevkov, našli sme až 14 profilov, ktoré dali reakciu pod každý jeden. Celkovo až 133 profilov dalo reakciu 42 a viac statusom v danom období, teda v podstate lajkli takmer všetko čo Blaha publikoval. Berúc do úvahy, že algoritmus Facebooku nezobrazuje všetky príspevky stránok, hlavne ak publikujú často, táto aktivita sa stáva podozrivou. Podozrenie rastie aj pri porovnaní s Mistríkom a Harabinom, ktorí majú takýchto fanúšikov len minimum (13, resp. 31 profilov) a navyše mali len takmer polovičný počet statusov.

Prvým možným vysvetlením je, že Blaha má proste veľmi aktívne jadro fanúšikov, ľudí, ktorí aktívne chodia na jeho profil a reagujú na všetko, čo publikuje. Ďalšou možnosťou je, že sponzoruje každý svoj status s cielením práve na skupinu angažovaných profilov.

Druhé, a treba povedať, že aj jednoduchšie vysvetlenie je, že značná časť najaktívnejších profilov sú falošné účty, ktorých úlohou je reagovať na každý z Blahových statusov a zvyšovať mu tak engagement na profile. Ten má vplyv aj na dosah príspevku, táto aktivita by teda podporovala aj organický zásah príspevkov.

Zoznam podozrivých profilov môžem komukoľvek poskytnúť, určiť ktoré z nich sú reálne a ktoré falošné však nie je jednoduché. Napriek týmto podozrivým profilom je ale nutné skonštatovať, že drvivá časť publika Ľuboša Blahu a reakcií na jeho profile je reálnych a skutočne patrí k politikom s najvyššou podporou na sociálnej sieti.

