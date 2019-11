Blaha má bližšie k Harabinovi ako k Pellegrinimu či Ficovi

04.11.2019 | Gabriel Tóth

Výsledky analýzy viac ako stovky tisíc reakcií na FB ukazujú, že Smer prostredníctvom Ľuboša Blahu oslovuje voličov antisystémových strán.

Dojem, ktorý nadobudnete po prečítaní pár statusov, že poslanec Ľuboš Blaha má mentálne bližšie k antisystémovým stranám ako k Smeru, potvrdili aj dáta. Na základe viac ako stovky tisíc lajkov pod príspevkami jednotlivých slovenských politikov sme analyzovali blízkosť ich profilov. Výsledok ukázal, že najväčší prekryv aktívnych fanúšikov má Ľuboš Blaha so Štefanom Harabinom.

Ako sme na to prišli?

Na úvod pár slov k dátam a výskumnej metóde. Počas niekoľkých mesiacov sme zbierali dáta o aktívnych fanúšikoch na 11 facebookých profiloch slovenských politikov. Išlo o ľudí, ktorí zanechali akúkoľvek reakciu (like, haha, angry…) na príspevku konkrétneho politika. Celkovo tak dataset tvoril zoznam viac ako 100-tisíc unikátnych používateľov Facebooku, ktorý v poslednom čase mali interakciu s politickým obsahom.

Následne sme pomocou metódy Normalized Facebook Distance (autor Jozef Šlerka) založenej na prekryve týchto aktívnych fanúšikov vypočítali „blízkosť“ profilov jednotlivých politikov k profilu Ľuboša Blahu. Výsledné číslo prekryvu teda predstavuje pomer rovnakých fanúšikov dvoch profilov. Čim je nižšie, tým je prekryv väčší a politici majú k sebe „bližšie“.

Výrazne bližie k Harabinovi ako k vlastnému premiérovi

Výsledky ukázali, že z desiatich skúmaných politikov ma profil Ľuboša Blahu najviac spoločných fanúšikov s „víťazným“ prezidentským kandidátom, Štefanom Harabinom. Nasleduje predseda Smer-SD Róbert Fico a bývalý minister zdravotníctva, Tomáš Drucker.

Ak vezmeme do úvahy, že predstavitelia Smeru môžu používať na cielenie rovnaké publiká a značná časť likes pochádza práve zo sponzorovaných príspevkov, ide o to väčšie prekvapenie. Peter Pellegrini je až piaty v poradí, takmer na rovnakej úrovni ako poslanci ĽSNS Uhrík či Mazurek. Inými slovami Blaha ma približne rovnako veľký prekryv fanúšikov s Pellegrinim ako s Uhríkom, čo hovorí samo za seba.

Na opačnej strane spektra je Andrej Kiska, ktorý ma zo skúmaných politikov najmenej spoločných fanúšikov s poslancom Smeru. Pri frekvencii toho, ako často ho Blaha vo svojich statusoch spomína sa niet čomu čudovať (viac v blogu o mentálnom svete Ľuboša Blahu).

Súboj o antisystémového voliča

Porovnávanie prekryvu fanúšikov na Facebooku má výpovednú hodnotu aj z pohľadu voličského správania. Ak vychádzame z predpokladu, že pozitívny vzťah vyjadrený na sociálnych sieťach znamená aj potenciál voliť daného kandidáta, táto metóda ukazuje, aké podobné voličské publiká oslovujú vybraní politici.

V tomto prípade výsledky analýzy ukazujú, že Smer prostredníctvom Ľuboša Blahu oslovuje voličov antisystémových strán. Nakoľko je to len premyslená taktika zaloviť aj v tomto rybníku alebo autentický politický názor ukáže až povolebné správanie pri tvorbe novej vládnej koalície. No už teraz je jasné, že minimálne voliči Ľuboša Blahu by s takouto červeno-hnedou vládou problém nemali.

