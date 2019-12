5 lekcií z predvolebnej kampane v UK

17.12.2019 | Gabriel Tóth

Voľby vo Veľkej Británii boli veľmi dobrou ukážkou trendov v predvolebných kampaniach, hlavne v oblasti online marketingu a sociálnych sietí.

Dal som dokopy pár poznámok z článkov a štúdií, spolu s linkami na pôvodné zdroje. Určite bude zaujímavé sledovať, ako tieto trendy ovplyvnia nadchádzajúce parlamentné voľby na Slovensku.

1. Fake news ako bežný nástroj komunikácie politických strán

Ak bola táto kampaň v niečom výnimočná, tak v tom, že fake news sú nový štandard. V podstate všetky strany využili v kampani dezinformačné techniky ako vytváranie falošných webových stránok alebo lokálnych novín. Konzervatívci napríklad vytvorili stránku nazvanú “labourmanifesto.co.uk”, ktorá sa tvárila ako oficiálna stránka labouristov a obsahovala viaceré už vyvrátené klamstvá o ich programe. Následne labouristi spravili to isté na “thetorymanifesto.com”. Výsledkom je pokračujúca erózia dôvery v akékoľvek informácie:

https://www.nytimes.com/2019/12/10/world/europe/elections-disinformation-social-media.html

2. Online priestor zamorený trolovacími stránkami

Značná časť kampaňového obsahu sa šírila na neoficiálnych alebo recesistických facebookových stránkach, za ktorými stoja buď priamo členovia politických strán alebo ich priaznivci. Ich úlohou bolo zdieľať a šíriť kampaňové posolstvá. Stránky ako Get Britain Out alebo Very Brexit Problems zasiahli milióny voličov, pričom len s menom predsedu labouristov Jeremyho Corbyna existuje viac ako 100 facebookových stránok:

https://www.belfasttelegraph.co.uk/news/uk/general-election-2019-the-unofficial-facebook-pages-reaching-millions-of-voters-38774482.html

3. Masívne nasadenie reklamy na Facebooku

Aj pre rozhodnutie Marka Zuckerberga nelimitovať politickú reklamu, patril Facebook v UK kampani k najdôležitejším komunikačným nástrojom. Podľa Financial Times len Konzervatívna strana mala v kampani viac ako 12-tisíc reklám na tejto sociálnej sieti, celkovo ich počet dosiahol 25-tisíc. Pred koncom kampane dokonca konzervatívci spustili neuveriteľných 2600 reklám len za jeden deň!

https://www.ft.com/content/c1358d62-1522-11ea-9ee4-11f260415385

4. Organický obsah sa presúva do Facebookových skupín

Facebook viackrát potvrdil, že bude na news feede preferovať obsah z groups, teda z blízkeho okolia používateľov, na úkor príspevkov stránok. Podľa monitoringu BBC sa veľká časť politických diskusií počas kampane odohrávala práve v rámci malých lokálnych skupín. V rámci organického šírenia obsahu sa tak členstvo v týchto skupinách stáva veľmi dôležitým.

https://www.bbc.com/news/election-2019-50785051

5. Microtargeting kľúčových segmentov voličov

Väčšinový systém volieb zložený zo stoviek menších obvodov praje microtargetingu, teda využívaniu facebookových reklám zameraných na veľmi malé segmenty voličov. Z desiatok tisíc reklám iba 48 zasiahlo viac ako milión používateľov, väčšina bola zacielených iba na špecifické skupiny v rozsahu tisícok voličov. Pekný príklad využitia microtargetingu v jednom takomto volebnom obvode nájdete v tejto štúdii:

https://www.prweek.com/article/1666460/exclusive-analysis-facebooks-targeting-help-parties-win-marginal-seats