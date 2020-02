3 príbehy z predvolebnej kampane

09.02.2020 | Gabriel Tóth

V čase nezmyselného moratória ukazujú online dáta voličské trendy.

V rámci merania preferencií neexistuje nič presnejšie ako sú prieskumy verejnej mienky. Bohužiaľ, na Slovensku sa stále uplatňuje nezmyselné moratórium. Našťastie nie 50 dňové, ale aj 2 týždne pred voľbami sú dostatočne dlhé obdobie, aby výraznejšie pohli s preferenciami strán. Navyše, keď pred minulými parlamentnými voľbami bola ešte dva týždne pred voľbami nerozhodnutá približne tretina voličov.

Práve preto sme začali od októbra 2019 zbierať online dáta až do dňa volieb. V čase, keď niekoľko dní pred voľbami nie sú k dispozícii čísla z prieskumov, môžu ukázať, ako sa hýbu voličské hlasy nerozhodnutých.

Aj keď tieto dáta nie sú určite reprezentatívne a sú ovplyvnené viacerými faktormi, stále dokážu zachytiť aspoň trendy, teda ak nejakej strane výraznejšie stúpa popularita. Minulé voľby trendy v online prostredí ukázali výrazný nárast Kotlebu pár dní pred voľbami a predznamenali prienik ĽSNS do parlamentu.

Okrem monitoringu počtu zmienok politických strán v médiách a diskusiách, sledujeme aj výkonnosť ich profilov na sociálnych sieťach či počet zobrazení ich stránok na Wikipédii. Všetky grafy nájdete pravidelne updateované, od februára už na dennej báze, v sekcii webu „Parlamentné voľby 2020“. My sme z nich vybrali tri zaujímavosti z aktuálnej predvolebnej kampane:

1. Ako OĽANO školí Smer z efektívnosti

Smer-SD patrí od začiatku k lídrom vo výdavkoch na kampaň a platí to aj na Facebooku. Len na propagáciu svojho straníckeho profilu minul do začiatku februára viac ako 60-tisíc eur, suverénne najviac zo všetkých strán. Aktuálne druhá preferenčne najsilnejšia strana OĽANO minula na sponzoring príspevkov doteraz necelú polovicu, niečo cez 27-tisíc EUR.

Ak sa však pozriete na engagement profilov, teda súhrn likes, comments a shares za dané obdobie, situácia je výrazne odlišná. Profil OĽANO má zo všetkých strán zďaleka najlepšie výsledky, v oboch posledných týždňoch prekročil hranicu 100-tisíc interakcií. Druhý Smer má len niečo cez 25-tisíc interakcií, teda až 4-násobne menej ako Obyčajní ľudia. Pekná ilustrácia toho, že peniaze nestačia, ale dôležitý je aj obsah.

2. Preteky na Youtube

V podstate každá zo strán využíva v kampani vlastný Youtube kanál, ale tri z nich majú výraznejšie vyššie čísla ako ostatné. Od začiatku októbra najviac views nazbierali videá PS/Spolu, Sme rodina a Smeru-SD, dnes sú všetky tri strany na úrovni cez 5 miliónov videní.

Nie je síce možné rozlíšiť, aký je pomer organických a sponzorovaných videní, ale v jednom prípade sú masívne investície zrejmé. Kým rast PS/Spolu a Sme rodina bolo viacmenej postupný, pri Smere je viditeľný razantný nástup od začiatku januára. Za prvé štyri týždne tohto roka narástli v podstate z nuly na 5,3 milióna videní, pričom Sme rodina a PS/Spolu vzrástli za rovnaké obdobie len o cca 1,5 milióna videní.

To sa odzrkadlilo aj na výdavkoch. V tomto období investoval Smer len do platformy Google (majiteľ Youtube) viac ako 100-tisíc eur, výrazne najviac zo všetkých politických strán. V podstate v januári vykúpili online priestor a zaplavili svojimi kampaňovými videami celý Youtube.

3. Zlé správy z Wikipedie

Pri väčšine online metrík nie je možné povedať, či čísla reprezentujú reálne zvýšený záujem voličov o strany. Dôvodom je, že veľká časť z nich neodráža len organický záujem, ale závisí aj od investovaných peňazí do reklamy. Dobrým príkladom je Youtube, kde veľký počet videní pochádza zo sponzorovaných videí. Jednou z mála metrík, ktorá reálne odzrkadľuje záujem o konkrétnu stranu je počet zobrazení stránky na Wikipédii (technicky ide zaplatiť aj to, ale žiadna strana to nemá dôvod robiť).

Výsledky z tejto „tabuľky pravdy“ však nie sú príliš optimistické – najviac zobrazení stránky majú fašisti z ĽSNS, za týždeň na prelome január a februára viac ako 1200. Celkovo majú najviac návštev na stránke spomedzi všetkých politických strán v každom z posledných troch týždňov.