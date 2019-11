Dva roky po spustení eZdravia: žiadna katastrofa sa nekonala

O blogu

IT sektoru sa venujem celý svoj profesionálny život. Pôsobil som v spoločnosti Siemens Business Services ako riaditeľ pre verejný sektor, zdravotníctvo a dopravu. Tri roky som zastával pozíciu generálneho riaditeľa Atos Česká republika & Slovensko. Od roku 2017 pôsobím ako prezident IT Asociácie Slovenska (ITAS), najväčšieho slovenského profesijného združenia domácich a zahraničných spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií. Som absolventom Stavebnej fakulty STU so špecializáciou na Automatizované systémy riadenia. Stál som pri vzniku prvého archívu elektronických dokumentov, použiteľných pre právne účely, zakladal som portál Občan.sk a vyvíjal systém platieb prostredníctvom mobilných telefónov. V súčasnosti pôsobím v odvetví rizikového kapitálu a zaoberám sa investíciami do rozvíjajúcich sa firiem, napríklad v oblasti Internet of Things alebo virtuálnej reality.