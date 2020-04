Svätá vojna Igora Matoviča.

11.04.2020 | Daniel Jankech

Problém je, že nás chce obetovať na oltár jeho svätej vojny aj keď o to nestojíme. A výjde nás to poriadne draho.

Vyjadrenia nášho nového premiéra vzbudzujú zdesenie a presviedčajú o nekompetentnosti

bojovať proti epidemiologickej kríze a zároveň za záchranu ekonomiky.

Status Igora Matoviča na FB v piatok 10.4.2020 vzbudzuje veľa otázok, ale dáva aj mnoho odpovedí o charaktere jeho opatrení epidemiologických a aj ekonomických.

Netajím sa tým, že fandím vláde Igora Matoviča ( a Igor mi je svojim spôsobom sympatický) a som voličom jednej z jeho koaličných strán, ale v súčasnosti som presvedčený, že je jeden z najnevhodnejších lídrov, ktorí by mali v súčasnosti boj proti kríze manažovať a organizovať.

Okrem iného mám pocit, že svoj vlastný boj psychicky nezvláda. Lebo ak človek, ktorý si má prvý zachovať chladnú hlavu a rozhodovať len a len na základe faktov a štatistík nevie potlačiť pohnutie a slzy pri vlastnej tlačovke potrebuje pomoc minimálne psychológa. A paradoxne, psychológ mu v jeho krízovom štábe údajne chýba.

Ale dovolím si citovať z jeho FB statusu.

1.Chcem ubezpečiť všetkých, ktorí si dovidia ďalej od nosa, že o prípadnom otváraní ďalších obchodov, či otváraní škôl a reštaurácií budú rozhodovať tí istí ľudia čo naposledy = elitný tím špičkových slovenských epidemiológov, infektológov a verejných zdravotníkov.

Ešte inak - nebude o tom rozhodovať žiaden politik, akokoľvek by chcel ... a keď hovorím žiaden, tak žiaden, ani Fero, ani Anča, ani ja sám

Pán Matovič si žiaľ protirečí a klame a dokazuje svoju nekompetentnosť.

K jeho „elitnému“ tímu.

Tak pán Matovič si vyskladal „elitný“ tím z epidemiológov, infektológov a verejných zdravotníkov. No pripadá mi to tak, ako by prišiel tréner futbalového mužstva na zápas a predstavil „elitný“ tím futbalistov v zložení: brankár, brankár a brankár.

Len všetci akosi vieme, že veľa hráčov chýba a to aj v Matovičovom „elitnom“ tíme.

Chýba tam ten najdôležitejší, ekonóm. Ale aj právnik, sociológ, psychológ. Lekár z terénu, laborant... a možno aj ďalší.

Ale aj o odbornosti tohto „tiežtímu“ sa už dajú vyčítať pochybnosti. Uvedené profesie majú žiaľ jeden sklon. Ak nevedia veci dokázať, tak radi preventívne zakazujú, čím spochybňujú, že medicína je veda o dôkazoch. V súčasnosti sú dokonca vinní z porušovania základných ľudských práv. Ide o potláčanie práva rodičky mať pri sebe sprevádzajúcu osobu. Ide o vážne porušenie ľudských práv, pretože je každodenné a takmer vo všetkých pôrodniciach.( o uvedenom však podrobnejšie v inom článku)

Ale pán Matovič tvrdí, že nikto nebude sám rozhodovať a to ani on. Ale pán Matovič klame. Lebo si vyskladal taký tím, ktorý mu bude poplatný v „svätom“ boji proti hrozbe sveta. Už samotný fakt, že jeho krízový štáb je obmedzený na iba medicínske zamerania ho usvedčujú z nekompetentnosti.

Ešte by som rád pripomenul, že pán Matovič je človek, ktorý je veľmi zaťažený na formálne vzdelanie, niečo ako Andrej Danko. Preto robí z “ „ elitného“ tímu niečo ako spolok polobohov.

Krízový štáb si sám vyskladal, aby ho mohol ovládať. Takže pán Matovič rozhoduje sám!!

Ale môžeme pokračovať, citujem:

Absolútnou prioritou každého uvedomelého spoločenstva ľudí je ochrana života jej členov a akékoľvek postranné motivácie musia ísť pri takto závažnom rozhodovaní bokom.

Krátka, ale výstižná veta o spôsobe uvažovania pána Matoviča.

... áno, prioritu má záchrana života. Problém je, že asi nikto okrem jeho samého nezbadal, že by tento cieľ mal byť zmarený tzv. postrannými úmyslami. Za postranné úmysly totiž pokladá všetko čo spochybňuje jeho jednostranný spôsob riešenia krízy bez zohľadnenia aj ekonomických dôsledkov. V súčasnosti sa totiž v zákulisí bojuje o možnosť otvorenia malých prevádzok drobných živnostníkov. A to by znečistilo Matovičovú svätú vojnu proti koronavírusu.

Len tak na okraj. V súčasnosti praskajú supermarkety vo švíkoch a denno denne sadajú predavači a predavačky v takýchto prevádzkach za pokladnicu. Otázka znie: Koľko z nich sa nakazilo na prevádzke? Koľko je to percent v profesii? Koľko je to percent z nakazených? Aký je to počet nakazených? Je naozaj obchod tým rizikovým miestom na nákazu pri dodržaní hygienických nariadení?

Má pán Matovič takéto zásadné údaje k dispozícií? Majú takéto údaje členovia jeho „elitného“ tímu? Nie nemajú? Nenapadlo ich to zistiť? ( pána Matoviča som na jeho FB oslovil s uvedeným obsahom otázok, žiaľ neunúval sa odpovedať)

Na základe čoho chcú potom brať živobytie desaťtisícom živnostníkom ak náhrada za uzatvorenie ich prevádzok je nehoráznym výsmechom? Na základe čoho chcú „elitní odborníci“ niečo zakazovať či zatvárať ak im chýba dôkaz o potrebe tak urobiť?

Ale čo hovorí pán Matovič?:

akékoľvek prstocucy politikov a lobingy záujmových skupín sú to posledné, čo bude rozhodovať o tom, aké budú ďalšie parametre nášho ochranného valu voči Covid-19

Nie je jeho rozhodovanie a rady jeho „elitného“ tímu prostocucom? .. bez dôkazov?

Pán Matovič s pátosom uzatvára svoj status:

Mimoriadna zodpovednosť väčšiny z nás nám dopriala doterajší komfort, že nám denne nezomierajú stovky ľudí v nemocniciach, najmä tých najbezbrannejších.

Nedovoľme si to pokaziť ľuďmi, pre ktorých sú to len babky, dedkovia a slabší jedinci, ktorí by umreli tak či tak, skôr či neskôr. Nedovoľme si to pokaziť ľuďmi, pre ktorých je Covid-19 len obyčajná chrípka. Nedovoľme si to pokaziť ľuďmi, pre ktorých je smrť starého človeka len ušetrenými peniazmi na jeho dôchodok.

Sme skvelí. Sme vytrvalí. Sme zodpovední. Dokážeme to!

Nuž čo sa týka toho komfortu.. ó áno, aj disciplína je dôležitá. Ale nebude to tak tým, že sme trošku zabudnutá krajina a predsa len k nám cestuje menej ľudí ako do iných krajín? A naši občania cestujú tiež trošku menej? Jednoduchý dôkaz nám o tom dáva Bratislava ktorá je oveľa viac kozmopolitná ( a nakazená) ako napr. Prešov.

No a čo sa týka tých dôchodcov, to sa mi už zdá nemierne falošné. Prečo ste im nevzali cestovné zadarmo ak sa o nich staráte tak dobre ako aj o Bratislavčanov, ktorí chceli opustiť mesto na víkend?

O študentov ste sa postarali dobre, tým ste vlaky zadarmo vzali. No nebude to s tými dôchodcami také podobné ako SMER ácke 13-te dôchodky?

Nuž čo už pán Matovič, treba si dávať pozor, aby sa vo Vašom prípade nestalo pravdivým vyjadrenie Jana Wericha : „Tragédií jest, když vúl je pilný“

